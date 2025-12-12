Русский FPV-дрон уничтожил украинский танк у села Подолы в Харьковской области. Это немного южнее Купянска, там сейчас идут жестокие бои.

Заметить вражескую машину было несложно. Из-за плохо отрегулированного или неисправного двигателя она дымила, как паровоз. Пристроившийся следом дрон смог разглядеть цель в белесом тумане, только когда подлетел вплотную.

Коптер ударил танк в заднюю часть башни, в боеукладку. Тем более что сетчатый "мангал" на Т-72 был устроен без души: местами порвался, местами провис.

Последствия небрежного отношения к защите зафиксировал уже следующий FPV-дрон. После детонации боекомплекта потерявший управление и съехавший с дороги танк пылал, как жарко растопленная печь. Из открытых люков, как из печного устья, вырывалось пламя. За неимением трубы дым весело валил из дула пушки.

Работает группа "Антагонист", написал Судоплатов.