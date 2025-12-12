«Золотой купол» Трампа «обнулят» российские гиперзвуковые ракеты

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что новая американская система ПРО «Золотой купол» окажется бесполезной из-за российских гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал». Об этом генерал рассказал News.ru.

В мае 2025 года президент США Дональд Трамп представил проект системы противоракетной обороны «Золотой купол» стоимостью 175 миллиардов долларов. Администрация Трампа хочет создать «Золотой купол» в США по примеру израильского «Железного купола» - системы, защищающей целые районы и города, а не отдельные объекты.

«Золотой купол» должен вобрать в себя множество существующих элементов, включая системы ПРО на Аляске и в Калифорнии, а также батареи Patriot. Проект предполагает и некоторые инновации. Наиболее важная из них - создание космических перехватчиков, небольших ракет, размещаемых на борту спутников на низкой околоземной орбите. По мнению экспертов, полноценная версия проекта с десятками тысяч ракет на орбите может обойтись в 3,6 триллиона долларов.

Комментируя планы Трампа, Липовой подчеркнул, что Россия располагает ракетами, которых нет больше ни у кого. Генерал отметил, что эти ракеты в несколько раз быстрее скорости звука.

Систем перехвата подобных ракет в мире также нет, отметил военный. Липовой упомянул ракеты «Циркон», «Буревестник», «Кинжал», гиперзвуковой комплекс «Авангард» и подводный аппарат «Посейдон».