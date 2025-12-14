Истребитель Су-34 ударил по пункту временной дислокации ВСУ

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ ударил по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщает Минобороны России.

© ТК «Звезда»

По данным российского оборонного ведомства, удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Все найденные цели были уничтожены.

Разведка подтвердила уничтожение этих целей. После этого экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России получили партию новых Су-34. Один из летчиков рассказал, что экипажи уже приняли новые самолеты. Он отметил, что этот истребитель-бомбардировщик способен выполнять боевые задачи в разных погодных условиях, а также вооружен управляемыми авиационными средствами поражения класса «воздух-РЛС», «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.