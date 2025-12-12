Названы цели ответных ударов ВС России по украинским объектам

ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции.

Об ответных атаках по украинским объектам и их целях журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации с 6-го по 12-е декабря нанесены массированный и пять групповых ударов, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"», — говорится в сообщении.

Удары наносились по объектам топливно-энергетического комплекса, предприятиям военной промышленности, портовой и аэродромной инфраструктуре, цехам с беспилотниками, складам с горючим и военно-техническим имуществом, а также пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 декабря мощный взрыв прогремел над городом Ананьев в Одесской области. По данным местных СМИ, как минимум десять российских ударных беспилотников «Герань» готовились атаковать объекты в Ананьеве.