Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Тверь

Вооруженные силы Украины могли запустить беспилотники, атаковавшие многоэтажку в Твери, как из приграничья, так и со стороны Финляндии. Об этом заявил News.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Сегодня ночью беспилотный летательный аппарат врезался в многоэтажный жилой дом в Твери, на улице Оснабрюкской. Очевидцы сообщили, что дрон взорвался после удара. На видео, снятом камерой наблюдения и распространенном в соцсетях, было запечатлено, что беспилотник на огромной скорости влетает в жилой дом.

По данным врио губернатора Тверской области Виталия Королева, в результате атаки пострадали семь человек, в том числе ребенок. Жители дома были эвакуированы.

Генерал-майор авиации Сергей Липовой отметил, что для атаки на Тверь мог использоваться крупногабаритный дрон самолетного типа, например, Bayraktar с радиусом действия в 1800 км.

Шесть взрослых и ребенок пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в Твери

«Исходя из радиуса поражения дома в Твери, дрон ВСУ мог быть запущен с приграничных с РФ районов Украины. Характер разрушения гражданского объекта говорит о том, что его могли запустить и со стороны Финляндии, так как город находится ближе именно к границе с этим государством», - пояснил он.

При этом эксперт обратил внимание на то, что Украина для своих ударов использует данные, которые им предоставляет НАТО.