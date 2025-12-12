Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Тверь
Вооруженные силы Украины могли запустить беспилотники, атаковавшие многоэтажку в Твери, как из приграничья, так и со стороны Финляндии. Об этом заявил News.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой.
Сегодня ночью беспилотный летательный аппарат врезался в многоэтажный жилой дом в Твери, на улице Оснабрюкской. Очевидцы сообщили, что дрон взорвался после удара. На видео, снятом камерой наблюдения и распространенном в соцсетях, было запечатлено, что беспилотник на огромной скорости влетает в жилой дом.
По данным врио губернатора Тверской области Виталия Королева, в результате атаки пострадали семь человек, в том числе ребенок. Жители дома были эвакуированы.
Генерал-майор авиации Сергей Липовой отметил, что для атаки на Тверь мог использоваться крупногабаритный дрон самолетного типа, например, Bayraktar с радиусом действия в 1800 км.
При этом эксперт обратил внимание на то, что Украина для своих ударов использует данные, которые им предоставляет НАТО.