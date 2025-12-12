Военный корреспондент Тимофей Ермаков заявил, что ВС РФ начали бои за механический завод в Димитрове. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ермаков подчеркнул, что российские силы продолжают продвигаться в Димитрове. По его данным, ВС РФ прорвались в центр города и начали бои за Димитровский механический завод. Ермаков добавил, что группы ВСУ также укрываются на шахте «Центральная».

Первого декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии Красноармейска (ДНР) и Волчанска (Харьковская область). Немецкое издание Bild чуть позже сообщило, что в Димитрове, расположенном неподалеку от Красноармейска, остается более тысячи солдат ВСУ.

Один из солдат связался с Bild и передал «драматическую просьбу о помощи». По его словам, украинские военные оказались в критической ситуации. Он заявил, что ВС РФ фактически перекрыли всю наземную украинскую логистику в Димитрове.