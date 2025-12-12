Согласно информации, полученной от украинского новостного ресурса, военнослужащих, числящихся в самовольной отлучке (СОЧ), теперь направляют исключительно в штурмовые отряды.

© Московский Комсомолец

Утверждается, что вероятность их выживания в таких условиях крайне мала, сопоставима с "таянием снега в Ялте в разгар летнего сезона".

Примечательно, что, по информации украинской прокуратуры, количество расследований по фактам дезертирства приближается к 300 тысячам. При этом большая часть этих дел, превышающая 50%, была открыта в течение текущего, 2025 года.

По другим статистическим данным, с начала 2025 года в украинской армии зафиксировано 156 360 случаев самовольных уходов из воинской части и дезертирства. Из них 137 481 эпизод приходится на самовольное оставление части, а 18 879 – на дезертирство.