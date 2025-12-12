Солдаты ВСУ перехватили картинку с летящего в них дрона

Украинские военные опубликовали запись со своей системы радиоэлектронной борьбы. Аппаратуре удалось перехватить видеосигнал русского FPV-дрона, летевшего рядом в поиске цели.

© Российская Газета

Техника РЭБ установлена в спрятанном в лесополосе пикапе. Прибор с названием "Videohunter" перехватил картинку с беспилотника и показывает ту же местность "его глазами".

"Смотри, он звук тоже берет. И нас ищет. Вот это, конечно, кино", - говорит оператор РЭБ напарнику. "Он идет по той дороге, где мы могли бы ехать", - продолжает украинец. Сработал детектор БПЛА, зарегистрировавший приближение русского дрона. "Всю дорогу проверяет, вправо-влево тоже смотрит. Все видит!", - то ли восхищается, то ли возмущается солдат.

В последнем кадре дрон приближается к лесополосе, в которой спрятан пикап. На этом запись обрывается.