Солдаты ВСУ перехватили картинку с летящего в них дрона
Украинские военные опубликовали запись со своей системы радиоэлектронной борьбы. Аппаратуре удалось перехватить видеосигнал русского FPV-дрона, летевшего рядом в поиске цели.
Техника РЭБ установлена в спрятанном в лесополосе пикапе. Прибор с названием "Videohunter" перехватил картинку с беспилотника и показывает ту же местность "его глазами".
"Смотри, он звук тоже берет. И нас ищет. Вот это, конечно, кино", - говорит оператор РЭБ напарнику. "Он идет по той дороге, где мы могли бы ехать", - продолжает украинец. Сработал детектор БПЛА, зарегистрировавший приближение русского дрона. "Всю дорогу проверяет, вправо-влево тоже смотрит. Все видит!", - то ли восхищается, то ли возмущается солдат.
В последнем кадре дрон приближается к лесополосе, в которой спрятан пикап. На этом запись обрывается.