Владимир Зеленский на камеру продолжает молить об «энергетическом мире» и даже принялся заигрывать с США на тему президентских выборов. Однако за этим популизмом кроется другая игра: ВСУ провели одну из крупнейших атак беспилотниками по России. Как сообщает «Царьград», в Черном море — ад, а из Кремля тем временем прогремел «радикальный ответ».

Британия хочет войны

В ночь на 11 декабря ВСУ совершили один из самых массированных налетов украинских БПЛА. Как сообщает Минобороны РФ, ликвидировано 287 украинских дронов. 40 из них летели на Москву. Позднее, в течение дня, попытки атак по столице продолжались.

В московских аэропортах оказались задержаны или отменены порядка 200 рейсов. Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог приземлиться и ушел в Санкт-Петербург.

Еще 19 дронов ликвидировали в Новгородской области. «Канал Визионера» заявлял, что в Великом Новгороде целью было предприятие по производству удобрений «Акрон». В Смоленской области — химическое предприятие «Дорогобуж». Больше всего, 118 БПЛА, сбили над Брянской областью.

Над Воронежем сбили четыре БПЛА. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявлял об ущербе жилой инфраструктуре: было нарушено теплоснабжение в одном из районов. 17 человек разместили в пункте временно размещения на ночь, в том числе четверо детей.

Противник использовал дроны самолетного типа, а вероятным местом запуска, кроме Харьковской, Сумской и Черниговской областей, была и Одесская. За несколько часов до массированного удара в Черное море прибыл британский самолет-разведчик RC-135W. В польский Жешув в то же время прилетел британский транспортник Boeing C-17A Globemaster III.

Новости СВО сегодня: удар «Гвоздики» и обстановка в Гуляйполе

Организованное пиратство

Следом начался ад в Черном море: морские дроны СБУ Sea Baby снова стали бить по гражданским торговым судам. Удары пришлись по танкеру Dashan под флагом Гамбии примерно в 90 милях южнее Феодосии. Бенефициара и авторов удара удалось установить вполне оперативно.

Как отмечает военкор Александр Коц, главный выгодоприобретатель атак по танкерам — Великобритания. Стоимость страхования судов в Черном море только за последний месяц выросла в три раза, а более половины рынка контролируется Лондоном.

«Британцы снова атаковали танкер в Черном море. Нет, я не опечатался. Давайте называть вещи своими именами. Атаки на танкеры в Чёрном море происходят при прямом участии Лондона», — написал он.

Канал «Сварщики» добавил, что свою выгоду также получают Турция и США. Цели: передел сфер влияния в казахстанской нефтянке, выдавливание России из Черноморского региона и разрушение хаба в Новороссийске.

«После атаки на КТК в Новороссийске украинского БЭКа 29 ноября и по 13 декабря включительно (когда планируется закончить ремонт ВПУ-2), Казахстан потерял по средним подсчётам около 168-252 млн долларов на снижении добычи нефти и газоконденсата», — заметили они.

Акции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) являются крайне привлекательным активам для любого бизнеса. Лишь за 2024 год акционерам выплатили 1,3 млрд долларов. Как отмечают эксперты, президент России Владимир Путин своим указом разрешил совместному предприятию «Роснефти» и Shell сделки с акциями, а турецкий Turkish Petroleum ведет переговоры о покупке добывающих активов.

Грядущие последствия

Владимир Зеленский, который потребовал «энергетического перемирия», усиливает удары по России. Однако, несмотря на рост числа запущенных дронов, никакого результата. Результат работы ВС РФ, наоборот, впечатляет. Как сообщает полковник Аслан Нахушев, пройдена точка невозврата, после которой достаточно одного массированного удара, чтобы «все за Днепром и в его окрестностях обрушилось в XIX век до конца зимы как минимум».

«Почему-то наша ВПР предпочитает медленно душить, чем разом отрубить голову. А еще присутствует детский страх, что вдруг по неведомым причинам с какого-то перепуга/глупости/предательства согласимся на это "перемирие", как и в конце ноября 2022 года, когда прекратили крушить ЕЭС, в шаге от её конца», — заявил Нахушев.

Выводы полковника подтверждают и на Украине: еще две-три крупных бомбардировки по украинской энергетике, и восстанавливать будет просто нечего. Нахушев уверен, что Киев не так глуп и знал о последствиях развязанной им «инфраструктурной войны 3.0». Такую же мысль высказывает и украинский канал «Легитимный». Там уверены, что атаки по гражданским судам в Черном море «ускоряют приближение Черной зимы».

«Поэтому продолжайте готовиться к худшему сценарию, который Зеленский всячески провоцирует, чтобы на этом хорошо хайпануть», — заявил инсайдер.

Уже 10 декабря отключения света в Киеве продолжались более 17 часов: настолько масштабных блэкаутов раньше не бывало. Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что стратегия разделения энергетической системы Украины на две части дает свои плоды.

Слив «договорняка»

Американские инсайдеры заявили, что в последние дни Россия якобы согласилась не размещать объекты и подразделения ВС России на территориях ЛДНР, откуда ВСУ должны уйти. Кроме того, Москва якобы могла согласиться «передать управление Запорожской АЭС некоему "американскому оператору"» — утверждается, что он будет отвечать за управление, развитие АЭС и распределение производимой электроэнергии между Украиной и Россией в пропорции 50/50.

По мнению Нахушева, с учетом нахождения АЭС на территории России, все это «просто дипломатическая фигура речи».

«А так, в целом, амеры решительно настроены додавить весь этот паноптикум до Нового года», — считает полковник.

Также в публикуемых версиях обновленного плана Трампа есть пункты с требованиями о выходе ВСУ из Донбасса, отказа Украины от НАТО при вступлении в ЕС до 2027 года. Также документ предполагает фиксацию контроля России над Крымом, ДНР и ЛНР, а в ДНР предлагается создать демилитаризованную буферную зону на участке, который ВСУ все еще оккупируют. В Запорожской и Херсонской областях — закрепление по линии фронта.

В целом, эта версия выглядит сомнительной. Президент России Владимир Путин на случай отказа Украины и ЕС уже предупреждал, что РФ достигнет поставленных целей силовым путем. Объективно, сейчас ВСУ уже не в состоянии сопротивляться. «Прогремел» и глава МИД РФ Сергей Лавров, который отметил, что потери украинской армии перевалили за миллион человек.