МО РФ: авария на ЗАЭС может привести к разносу радиоактивных веществ
Тяжелая авария на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) при наихудшем сценарии приведет к разносу радиоактивных веществ на сотни километров.
Это следует из материалов Минобороны России к брифингу начальника войск РХБ защиты ВС РФ генерал-майора Алексея Ртищева.
Электроснабжение ЗАЭС было нарушено в 11-й раз с начала конфликта
"В случае тяжелой аварии на АЭС с ВВЭР-1000 кориум (ядерное топливо, металл реактора, бетон шахты корпуса энергоблока) может проплавить бетонное дно шахты. Далее расплав при температуре в несколько тысяч градусов начнет проплавлять грунт, на котором расположен энергоблок. При наихудшем сценарии контакт кориума с водой может привести к паровому взрыву, который приведет к разносу радиоактивных веществ на сотни километров", - говорится в материалах.