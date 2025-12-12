МО РФ: авария на ЗАЭС может привести к разносу радиоактивных веществ

Тяжелая авария на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) при наихудшем сценарии приведет к разносу радиоактивных веществ на сотни километров.

Это следует из материалов Минобороны России к брифингу начальника войск РХБ защиты ВС РФ генерал-майора Алексея Ртищева.

Электроснабжение ЗАЭС было нарушено в 11-й раз с начала конфликта