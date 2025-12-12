Помощь Запада провоцирует нарушения Киевом международных правил обращения с ядерными материалами. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

"Военная и финансовая помощь Запада провоцирует многочисленные нарушения киевским режимом международных норм обращения с ядерными материалами. При этом западные покровители не учитывают, что деградация системы государственного управления способна поставить на грань экологической катастрофы не только Украину, но и целый ряд европейских государств", - сказал Ртищев в ходе брифинга о нарушениях странами Запада и Украиной международных договоренностей в сфере нераспространения ОМП.