Экс-глава офиса украинского президента Андрей Ермак лично курировал ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину. Об этом в пятницу, 12 декабря, заявили представители Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, украинская армия применяет запрещенный хлорпикрин в ДНР и ЛНР — тайники с боевым отравляющим веществом обнаружили в Белгородской области. Более того, в ноябре силовики предотвратили диверсии ВСУ с использованием токсичных химикатов в отношении российских военных и властей новых регионов.

Также в МО РФ уточнили, что расширение военно-биологических программ НАТО создает угрозы режиму нераспространения биологического оружия.

Уточняется, что аварийное состояние Приднепровского химзавода угрожает загрязнением Днепра и попаданием продуктов распада уранового сырья в Черное море.

— В ходе специальной военной операции задокументировано более шестисот случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс) и списочных химикатов, таких как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота, — говорится в брифинге генерал-майора Алексея Ртищева.

Ранее военные Вооруженных сил Украины с помощью тяжелого беспилотника, известного как «Баба-яга», сбросили на мирных жителей в Дзержинске боеприпас с токсичным веществом.

Также стало известно, что с начала 2025 года Вооруженные силы Украины систематически используют коптеры для сброса на позиции российских военных контейнеров с веществом CS, а также самодельных боеприпасов, содержащих хлорпикрин. Всего в ходе спецоперации украинская армия использовала химическое оружие более 500 раз.