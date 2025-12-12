ВС РФ заняли еще одно село под Купянском

Российские военнослужащие взяли под контроль село Синьковка под Купянском. Об этом заявил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, подтверждение того, что Синьковка «полностью занята» российскими войсками «поступают сразу с нескольких линий, включая войсковые источники и локальные каналы».

«Бои за Синьковку шли около 2 лет и 5 месяцев — это один из самых затяжных участков на всем северо-восточном фронте. Населенный пункт имел ключевое тактическое значение», — пояснил Сергей Лебедев.

Он также отметил, что освобождение Синьковки — «важный успех», благодаря которому создаются условия для выравнивания фронта и давления на следующую линию обороны Вооруженных сил Украины, включая Петропавловку и Кисловку.

Ранее Минобороны РФ заявило об освобождении Лимана в Харьковской области. Успешную наступательную операцию провели бойцы группировки войск «Север».