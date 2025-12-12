В Минобороны РФ сообщили о ликвидации группы ВСУ в Гуляйполе и о поражении украинских сил под Красным Лиманом. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 12 декабря.

Удар «Гвоздики»

Российские самоходные гаубицы «Гвоздика» ликвидировали группу ВСУ в запорожском городе Гуляйполе, сообщили в Минобороны РФ. Группу украинских солдат обнаружили операторы беспилотников ВС РФ. Солдаты перемещались между укрытиями и пытались занять позиции в глубине застройки.

Воздушная разведка передала артиллеристам координаты. Расчеты «Гвоздик» нанесли по целям точные удары, группа ВСУ была полностью ликвидирована, подчеркнули в Минобороны.

Удары «Градов»

Реактивная система залпового огня «Град» поразила скопление живой силы и техники ВСУ под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны России. Координаты целей были получены артиллеристами от оператора дрона. Удар по ВСУ был нанесен 122-миллиметровыми дальнобойными реактивными снарядами с дистанции более чем в 35 километров.

Также расчет «Града» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Южная». «Град» нанес удар по цели с расстоянии свыше 12 километров. В результате ВСУ потеряли не менее 25 военнослужащих.

Операция в Сумской области

Операторы дронов ВС РФ уничтожили артиллерийские позиции ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. В том же районе российские беспилотники сорвали подвоз боеприпасов на позиции артиллерийских расчетов ВСУ.

Обстановка в Гуляйполе

Военкор Юрий Котенок заявил, что российские силы заняли три района в Гуляйполе. Как пишут «Аргументы и факты», речь идет о районах Пески, Спартак и Бочаны.

По данным военкора, в центре Гуляйполя идут бои. Также столкновения идут за расположенное неподалеку от города село Варваровка.

Удар в Харьковской области

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что в полевом лагере у Богуславки в Харьковской области был ликвидирован взвод ВСУ. По данным Марочко, по украинским силам был нанесен комбинированный удар с применением корректируемой авиабомбы.

Также был поражен пункт управления и две единицы бронетехники ВСУ. Украинские силы лишились пункта временной дислокации в подвале одного из административных зданий Богуславки.

ВСУ массово дезертируют под Харьковом

«Аргументы и факты» сообщили, что военнослужащие 72-й бригады ВСУ в Харьковской области саботируют приказы командиров держать оборону и массово дезертируют. Газета сослалась на Telegram-канал «Северный ветер».