Российская армия освободила еще один город в ДНР — под контроль российской армии перешел Северск. Как сообщает «Царьград», он имеет стратегическое значение для будущего освобождения Славянска.

Хронология событий

11 декабря о фактическом завершении боев заявили сперва мониторинговые ресурсы, а после и 3-я общевойсковая армия, которая опубликовала ролик. Свое видео записали и бойцы 6-й казачьей бригады.

Позднее президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждалась ситуация в зоне спецоперации. Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства получил подробные доклады о полном переходе Северска под контроль России. Путин отметил хорошую динамику на всех направлениях.

Прологом к освобождению Северска стал успех 25-й армии — к середине сентября ей удалось выбить ВСУ из Серебрянского лесничества. В этом огромном лесном массиве украинская армия держала оборону на протяжении трех лет. После взятия Ямполя и Дороновки российские БПЛА стали охотиться за техникой врага, которая двигалась по дороге Лиман — Северск. Началось формирование «огневого балкона», обрезание логистики противника. Фактически это было первой фазой освобождения города.

К югу от Северска также развивались события: 4 октября была освобождена Федеровка, а после — Звановка и Выемка. На этом направлении у противника был крепкий узел обороны, а разрушали его с помощью авиационных бомбардировок. Уничтожение опорных пунктов позволило передовым подразделениям выйти на окраину Северска в конце октября. Однако штурм города в этот момент не начался — еще две недели ушло на уничтожение кармана к востоку от города.

В середине ноября, когда группировка войск «Запад» обжала Северск с севера, востока и юга, начались активные наступательные действия, а удар наносился с юго-восточного направления и достиг железнодорожного вокзала в центре города. Уже 25 ноября начался заход штурмовиков с северо-восточной окраины города, хотя до этого проникновение шло только с южного направления. К тому моменту ВСУ потеряли контроль над большей частью города, а снабжение велось лишь по полям. В период с 3 по 5 декабря началось наступление с восточного направления. Тогда оборона противника «сложилась».

Группировка «Запад» действовала размерено: использовалась тактика мелких групп, изнуряющие удары дронов и уничтожение укреплений с помощью авиационных бомб. Противник был зажат в тисках и с каждым днем терял силы и волю к дальнейшим боям.

Силовики назвали последствия перехода Северска под контроль ВС Росси

Значение Северска

Ветеран спецназа ДНР, соучредитель общественного движения «Южнорусское братство» Александр Матюшин отмечал, что освобождение Северска — еще один шаг на пути освобождения Краматорска и Славянска.

«Конечно, освобождения Донбасса в этом году уже не будет. Но я уверен, что в следующем году как раз и разгорятся завершающие битвы по освобождению Донецкой Народной Республики», — заявил он.

Телеканал отмечает, что сейчас России крайне важно взять Красный Лиман — с этого города можно наступать на Славянск с обходом этого города с севера и обрезанием коммуникаций, ведущих в сторону Харьковской области. Однако для снабжения наступления России самой необходима мощная транспортная артерия. Именно в этом проявляется значение Северска: через город проходит несколько железнодорожных веток, одна из которых соединяется с Россией, а другая — уходит в Славянск, создавая логистический канал.

Кроме того, потеря города является одним из многих симптомов истощения ВСУ: создается ощущение, что группировка противника на направлении находится на грани краха. Долгое время ей приходилось делить силы между обороной Северска и Лимана, однако теперь один город пал, а давление на второй вырастет.