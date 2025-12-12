Министр обороны Британии сообщил о разведывательных поездках на Украину

Британские военные совершили ряд разведывательных поездок на Украину в рамках подготовки к размещению войск на территории республики в случае заключения мирного соглашения.

Об этом сообщил глава Минобороны Британии Джон Хили, передает Fox News.

«В течение последних шести месяцев 200 военных планировщиков из более чем 30 стран работали вместе. Мы провели разведывательные визиты на Украину. У нас есть готовые войска, у нас есть самолеты. У нас есть корабли, готовые к развертыванию», — сказал он.

Министр подчеркнул, что Великобритания готова направить на Украину войска и снаряжение для обеспечения соблюдения мирного соглашения после его подписания.

СМИ: Британия признала отправку своих десантников на Украину

Ранее Хили заявил, что Великобритания готова взять на себя «тяжелую работу» после наступления мира на Украине, если план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта будет реализован.