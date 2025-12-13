Силы ПВО сбили за ночь над Россией более 40 дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны России минувшей ночью сбили над регионами страны 41 украинский БПЛА самолетного типа. Об этом утром сообщило министерство обороны РФ.

Так, 28 вражеских беспилотников было ликвидировано над территорией Саратовской области.

По четыре дрона ВСУ сбили над Ростовской и Воронежской областями.

Также по два БПЛА Украины нейтрализовали над территориями Белгородской области и Республикой Крым. Один дрон подавили над Волгоградской областью.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области на фоне объявленной угрозы атаки БПЛА погиб человек.