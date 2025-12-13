Средства ПВО отразили атаку БПЛА в российском регионе

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на севере Ростовской области. Об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО ночью отражена атака БПЛА по северу Ростовской области — в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах. Никто из людей не пострадал», — написал губернатор Ростовской области.

Ранее сообщалось, что 12 декабря в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны сбили 47 украинских БПЛА. Семь из них ликвидировали в Белгородской области.