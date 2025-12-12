Несколько взрывов прозвучало в российском городе

Около семи взрывов прозвучало в Ярославле, предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, в некоторых районах города в небе были видны вспышки. Также очевидцы слышали звуки мотора.

Ранее сообщалось, что жители Твери слышали 5-6 взрывов. Еще один взрыв прогремел у торгового центра на юге города. На месте взрыва вспыхнул пожар. Также БПЛА влетел в жилой дом.