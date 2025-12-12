Украинский беспилотник влетел в многоэтажку в Твери

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) влетел в жилой многоэтажный дом в Твери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Местные жители сообщили, что слышали 5-6 взрывов. На западе города, где дрон влетел в многоэтажку, поднялся столб дыма. Отмечается, что повреждены минимум десять квартир. Также осколки упали на припаркованные автомобили.

Еще один взрыв прогремел у торгового центра на юге Твери. На месте взрыва вспыхнул пожар.

Ранее сообщалось, что украинский БПЛА типа «Лютый» врезался в многоэтажный дом в Рязани. Местные жители сообщили минимум о 14 взрывах над городом.