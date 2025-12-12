Британия организовала слежку за российской подлодкой

Командование ВМС Великобритании заявило об организации слежки за российской подлодкой в Ла-Манше. Это происходило в рамках операции с союзниками по НАТО, говорится на сайте военного ведомства.

«Специализированный вертолет Merlin и танкер RFA Tidesurge следили за российской подводной лодкой класса "Краснодар" и сопровождающим ее буксиром "Алтай", когда они шли на запад из Северного моря, через Дуврский пролив и в Ла-Манш», — уточнили в британских ВМС.

Отмечается, что слежка была установлена на фоне якобы 30-процентного увеличения в последние два года числа российских судов, которые могут потенциально «угрожать британским водам».

По данным военно-морских сил Соединенного Королевства, вертолет оставался на борту танкера на время наблюдения за подлодкой, но летчики были готовы начать противолодочные операции в случае, если бы она ушла под воду. Однако российская подводная лодка прошла по Ла-Маншу по поверхности.

Ранее спецназ Королевской морской пехоты Великобритании провел учения для отработки тайной высадки на корабли и захвата нефтяных вышек у берегов России на фоне роста напряженности между Москвой и Западом.