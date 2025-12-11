Опубликовано видео уничтожения натовской техники в Димитрове (украинское название — Мирноград) Донецкой народной республики (ДНР). Кадры разместил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Бойцами группировки войск "Центр" днем и ночью ведется активное уничтожение пехоты и техники врага в районе Покровска, Мирнограда и в Днепропетровской области», — говорится в публикации.

На видео продемонстрированы фрагменты ликвидации украинских бойцов, натовской и другой техники, позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков, а также систем связи за 11 декабря.

До этого стало известно, что украинцы в социальных сетях начали высмеивать командование ВСУ.