Украинское командование может провести ликвидацию иностранных легионов в Сухопутных войсках ВСУ, наемников планируют направлять в штурмовые войска. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Украинское командование обсуждает ликвидацию иностранных легионов в составе Сухопутных войск ВСУ, а личный состав планируют направлять в штурмовые войска", - сказал собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что эта информация стала причиной массового расторжения контрактов среди иностранных наемников. Украинский ресурс Deep State, связанный с Главным управлением разведки Минобороны Украины, заявил, что пообщался с военнослужащими подразделений иностранного легиона и они подтвердили эту информацию, добавил собеседник ТАСС.