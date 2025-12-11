CNN: западная разведка признала поддержку ударов Киева по КТК

Западная разведка признала, что оказывает Киеву помощь в нанесении ударов по нефтяной инфраструктуре на территории России. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Украина получает дополнительную поддержку в этой кампании по мере необходимости и цель этих атак в том, чтобы они имели последствия», — говорится в публикации CNN со ссылкой на источник в западной разведке.

По мнению информатора, международные нефтяные рынки могут пережить это.

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщал, что атакованное ВСУ выносное причальное устройство КТК получило пробоину.

Кроме того, глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев отмечал, что у Астаны и Киева есть понимание по ситуации вокруг атак на объекты Каспийского трубопроводного консорциума.