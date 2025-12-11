Власти Сербии в ближайшие месяцы вернут обязательную военную службу, рассказал глава республики Александр Вучич. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, накануне хорватское правительство одобрило закупку военной техники, включая 44 немецких танка Leopard 2A8, 18 французских САУ CAESAR и 420 грузовых автомобилей Tatra. Общая сумма сделки достигла порядка €2 млрд.

«Я бы сейчас не покупал столько танков, купил бы что-то другое. У меня только вопрос: к чему они готовятся? Не думаю, что готовятся напасть на Австрию. Честь им и хвала, вкладывают огромные деньги. Они ввели и службу по призыву раньше нас, и мы сделаем это быстро», — отметил Вучич.

Ранее эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко сообщил, что президент Сербии проводит гибкую, продуманную политику.