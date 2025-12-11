Солдатам ВСУ у Коровьего Яра не доставляют припасы

Командование 66-й бригады ВСУ в районе Коровьего Яра ДНР не доставляет припасы своим военнослужащим. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

В радиоперехвате разговора украинского военнослужащего с командованием слышно его недовольство и требование быстрее доставить пакеты с припасами, поскольку они уже долгое время не получают еды. Командование в свою очередь заверяет солдата в том, что "сегодня все будет", чему украинский военнослужащий не верит.