«Офицеры России» поддержали заявление Путина о необходимости достижения целей СВО

Председатель президиума общественной организации «Офицеры России», герой России Сергей Липовой поддержал заявление российского лидера Владимира Путина о необходимости полного достижения целей и задач СВО. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

«Сегодня все мы выражаем однозначную поддержку нашему президенту и верховному главнокомандующему Вооружёнными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в его решимости довести начатое до конца, полностью достичь всех целей и задач специальной военной операции дипломатическим или военным путём», — сказал Липовой на конференции, посвящённой Дню Героев Отечества.

Ранее Путин заявил, что Россия доведёт специальную военную операцию (СВО) до логического завершения и достижения поставленных целей.

Минобороны России также сообщило, что российские войска завершили освобождение населённого пункта Лиман в Харьковской области.