Белоусов заявил о продвижении ВС РФ на северском направлении

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 6-й отдельной гвардейской мотострелковой и 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригад с освобождением населенного пункта Северск в ДНР, отметив, что бойцы уверенно продвигаются вперед на северском направлении.

© Минобороны России

"Глава военного ведомства отметил, что военнослужащие уверенно продвигаются вперед на северском направлении, взламывая оборону противника, обеспечивая продвижение всей группировки войск", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.