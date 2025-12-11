Герасимов раскрыл, почему один из бойцов не смог завершить доклад Путину

Доклад находящегося в Северске бойца президенту России Владимиру Путину прервался из-за воздействия РЭБ противника, объяснил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Путин заслушал доклад о ситуации в освобожденном Северске в ходе совещания по ситуации в зоне СВО в режиме видеоконференции.

«Это воздействие РЭБ противника, давит», — уточнил Герасимов.

В Минобороны РФ сообщили ранее, что после зачистки Северска от боевиков ВСУ военнослужащие 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии проводят подомовой обход многоквартирных домов и частного сектора с целью оказания медицинской помощи мирным жителям, оставшимся в городе.