«Сказал и сделал. Мужчина»: Путин поблагодарил командира за освобождение Северска

Президент России Владимир Путин в четверг, 11 декабря, провел совещание с главой Генерального штаба российской армии Валерием Герасимовым. В ходе встречи глава государства заслушал доклад от одного из командующих российской армии Сергея Медведева, который принимал участие в освобождении города Северска в Донецкой Народной Республике.

© Администрация президента РФ

— Сказал и сделал. Мужчина, — сказал российский лидер, благодаря военнослужащего, который до этого пообещал освободить город до 15 декабря. Его слова приводит Kp.ru.

Информацию о том, что Северск полностью перешел под контроль российской армии, в тот же день подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на совещании обсуждалась ситуация в зоне СВО с акцентом на обстановку на севере ДНР.

Глава государства отметил хорошую динамику освобождения Донбасса и Новороссии и подчеркнул, что освобождение происходит в соответствии с планами Генерального штаба.

В тот же день стало известно, что бойцам российской армии удалось освободить Лиман в Харьковской области.