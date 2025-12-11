Путин высказался о новом наступлении в зоне СВО

Взятие под контроль города Северск в Донецкой народной республике (ДНР) приближает изгнание Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса и восстановление там мирной жизни. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО), пишет ТАСС.

Глава государства также выразил мнение, что контроль над Северском и успех в боевых действиях на этом направлении приближают новое наступление, в успехе которого он не сомневается.

Ранее в ходе совещания глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Путину о том, что российские войска заняли город Северск, а также населенные пункты Кучеровка и Куриловка. Кроме того, он отчитался о контроле над южной частью Дмитрова.

1 декабря Путин сообщил, что российские военные владеют инициативой на всей линии соприкосновения в зоне СВО. Он также подчеркнул, что успехи в Красноармейске (украинское название — Покровск) обеспечат поступательное решение всех задач, поставленных при начале спецоперации.