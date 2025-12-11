Украина нанесла массированный удар беспилотниками по территории России в ночь на 11 декабря. Минобороны РФ сообщило о перехвате 287 дронов. Главным объектом атаки стала Москва и область, где сбили 40 дронов. Из-за угрозы были введены ограничения в аэропортах, что привело к сбоям в расписании более сотни рейсов.

Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Воронежской области: падение обломков повредило линию электропередачи, вызвав перебои с электричеством и отоплением, а также разрушило часть жилых домов. В Брянской области сбито 118 беспилотников, есть повреждения автомобилей и зданий.

Атаки затронули Тулу, Ярославль, Великий Новгород и ряд других регионов Центральной России. По официальным данным, жертв среди населения удалось избежать.

Накануне украинские морские дроны атаковали нефтяной танкер в Чёрном море и платформу в Каспийском море. Как рассказал «МК» экс-депутат Верховной рады Украины политик Олег Царев, сложно сказать, кто конкретно дал указание на проведение терактов — Зеленский или его западные кураторы.

- Но, по моему мнению, сама идея таких ударов по удалённым и символически важным целям родилась, вероятно, в Великобритании. Вспомните первые удары по крейсеру «Москва» — тогда были использованы ракеты, которых у Украины официально не было и нет до сих пор. Первые морские дроны-катера тоже, не знаю, как сейчас, но изначально появились не без британского участия.

- То есть Украина будет продолжать эскалацию. А заявления Зеленского о скором мирном урегулировании, выходит, — ложь?

- Если у них есть техническая и разведывательная возможность нанести России болезненный удар, они будут это делать. В этом нет никаких сомнений.

Нужно исходить из простого принципа: если у Украины появится возможность применить против нас ядерное оружие, она его применит. Если будет шанс нанести удар по Кремлю - нанесут. Возможности определяют действия.

Мы видим цепочку: ударили по крейсеру «Москва» — мы не ответили. Ударили по Крымскому мосту — не ответили. Нанесли удар по стратегической авиации, вывели из строя несколько наших самолётов — снова без адекватного ответа. Теперь бьют по транспортным судам — и снова тишина. Такая практика лишь поощряет противника к ещё более дерзким атакам. Таких, как Зеленский, надо гасить и гасить жестко.

- Вы говорите, что за многими ударами стоит Британия. Можно ли это расценить как объявление нам войны? Имеем ли мы право нанести ответный удар по британским целям?

- Вопрос не в том, «можем ли мы», а в том, как это сделать и к каким последствиям это приведёт. Но ясно другое: уже давно в ответ на удары по транспортному флоту можно и нужно было объявить о закрытии неба над Чёрным морем. Объявить море закрытой зоной, предупредить, что любая угроза будет нейтрализована. Это необходимо.

Сейчас мы наблюдаем парадокс: государство, практически не имеющее флота, установило контроль над морем и выдавило оттуда страну, у которой флот есть. У нас остались подводные лодки, есть возможности по применению дронов. Нужно эти возможности использовать для установления контроля.

Надо действовать, иначе завтра будет новый удар, послезавтра — ещё два. И тогда судоходство для нас в этом регионе может стать невозможным. Даже если у нас будут корабли и свои страховые компании, где мы найдём моряков, которые согласятся идти в море, зная, что их судно — мишень?

Объёмы нашего экспорта и импорта через Чёрное море в абсолютных цифрах больше, чем у Украины. Для неё это 90% торговли, но для нас потери будут сопоставимы по тяжести с первыми месяцами спецоперации, когда были введены жёсткие санкции. Последствия для экономики будут очень серьёзными.

Мы должны что-то делать. Иначе получится абсурдная ситуация: их товаропоток они смогут защитить, а наш — остановить. Допустить это было бы стратегической ошибкой.