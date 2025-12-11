Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ в запорожском городе Гуляйполе и его окрестностях, сообщили в Минобороны России. «Комсомольская правда» рассказала, что расчеты ТОС-2 «Тосочка» «выжигают» термобарическими боеприпасами любые укрепления ВСУ.

Один из опорных пунктов с личным составом ВСУ был уничтожен расчетом тяжелой огнеметной системы (ТОС) возле Гуляйполя. Там же операторы беспилотников ВС РФ уничтожили американский бронетранспортер M1117 и сорвали ротацию ВСУ.

В Минобороны подчеркивали, что Гуляйполе с прилегающими лесопосадками находится под полным огневым контролем операторов российских дронов.

Десятого декабря депутат законодательного собрания Запорожской области, участник СВО Сергей Юрченко заявил, что армия России успешно форсировала реку Гайчур, разделяющую Гуляйполе, и ведет бои в центре города. По мнению Юрченко, Гуляйполе может перейти под полный контроль ВС РФ до конца 2025 года.