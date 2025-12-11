Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил, что Украина при помощи беспилотников рассчитывает диктовать выгодные для нее условия. Об этом пишет NEWS.ru.

© Московский Комсомолец

Все, что украинская власть сегодня способна предпринять, - это террористические атаки против мирного населения на территории России, заявил собеседник издания.

Так как Украина несет значительные потери и терпит поражение по всем направлениям в зоне СВО, террор также видится Киеву способом продлить свое существование, заключил генерал-майор.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что после удара ВСУ по больнице в Алешках вооруженным силам РФ следует ускорить продвижение в Херсонской области, которая по Конституции принадлежит России.