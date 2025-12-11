Атака Москвы беспилотниками используется Киевом как способ отвлечь внимание от коррупционного скандала и продемонстрировать якобы целевое расходование денег, полученных от ЕС. Об этом заявил News.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По данным Минобороны РФ, сегодня ночью над российской территорией было сбито 287 БПЛА, в том числе 32 дрона, летевших на Москву. На фоне атаки украинских беспилотников были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах, обслуживающих столицу. Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский не принимали и не отправляли рейсы, что привело к корректировке расписания и задержкам вылетов.

Стало известно о связи США с масштабом ударов Украины по России

По мнению депутата Госдумы Михаила Шеремета, масштабный налет дронов на Москву преследовал не военно-стратегическую цель, а был организован для смещения фокуса с коррупционного скандала на Украине.

«Соучастниками данных махинаций является не только украинский диктатор Владимир Зеленский, но и его сообщники, возглавляющие ряд стран в демократической Европе. Их удары выступают в роли дымовой завесы — демонстрации на что они потратили миллиарды долларов», — уверен парламентарий.

Ранее антикоррупционные органы Украины сообщили о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. По версии следствия, организатором и участниками коррупционной схемы в энергетики были люди из ближайшего окружения Владимира Зеленского. На фоне коррупционного скандала прошли обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака, сам он был отправлен в отставку.