Информация о развертывании российских войск у границы Черниговской области переполошила западные СМИ. Как сообщает «КП», военный корреспондент Александр Коц высказал свое мнение о возможности наступления ВС РФ на Чернигов.

Ранее генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко заявил, что Россия якобы готовится к наступлению на Чернигов — по его словам, ВС РФ сосредоточили в Брянской области «четыре-пять бригад».

«Это крупное формирование, десятки тысяч военнослужащих с техникой, что явно указывает на подготовку к наступлению. Путин и его окружение сообщали, что среди планов по созданию буферных зон рассматривается и Черниговщина», — сказал военный.

Коц отметил, что не припомнит слов президента России Владимира Путина о Чернигове. Кроме того, еще в прошлом году в российской армии создали три группировки войск: «Белгород», «Курск» и «Брянск». Военкор скептически относится к возможности открытия еще одного фронта, поскольку у ВС РФ достаточно «еще не решенных задач».

«Но фишка в другом. Пойдем мы на Чернигов или нет, сейчас не так важно. Важно то, что Киев не может не реагировать даже на гипотетическую угрозу. Он вынужден отвлекать часть своих поиздержавшихся средств для того, чтобы усилить потенциально опасный участок», — заявил Коц, подчеркнув, что это «оперативные шахматы, на которых идет битва резервов».

В результате Россия еще сильнее растягивает силы ВСУ в критичный для Украины момент, когда страна ослаблена как с военной точки зрения, так и с политической. Если на этом фоне РФ действительно показывает развертывание войск у границ Черниговской области, то Москва «убивает двух зайцев».

«С одной стороны демонстрируется готовность и возможность открыть еще один фронт, что подкрепляет нашу переговорную позицию силы. Не хотите возвращать четыре области, придется отдавать больше. С другой мы заставляем (главкома ВСУ Александра) Сырского реагировать, ослабляя другие участки фронта», — подчеркнул Коц.

Военкор уверен, что в обоих случаях Россия приближает выполнение целей спецоперации — хотят это европейские лидеры или нет.