В России объяснили стратегическое значение освобожденного Лимана

Освобождение Лимана открывает для России возможность дойти до Харькова к Новому году. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что Лиман был опорным пунктом ВСУ, который сильно мешал ВС РФ в продвижении. Кроме того, украинская армия использовала его для логистики: в селе сходились железнодорожные узлы и транспортные артерии.

Матвийчук добавил, что падение Лимана освобождает для российской армии купянское направление — подразделения начинают приближаться к окраинам Харькова и к его пригородам, в том числе к Чугуеву.

«Областной центр становится прифронтовой зоной. До него осталось 25–30 километров. К Новому году, я полагаю, ВС РФ уже выйдут к нему», — предположил Матвийчук.

Военный эксперт добавил, что сам Харьков представляет собой крупный и густонаселенный городской центр. Он считает, что ВС РФ не будут выбирать тактику штурма, а будут проводить определенные оперативные действия на разделение и дальнейшее освобождение населенного пункта.

Ранее Минобороны РФ заявило об освобождении Лимана в Харьковской области. Успешную наступательную операцию провели бойцы группировки войск «Север».