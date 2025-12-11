С начала проведения специальной военной операции потери Украины в истребителях Су-27, уничтоженных в воздухе и на земле, достигли 71 единицы. Еще пара самолетов такого типа была повреждена. Информация об этом размещена в Telegram-канале "Оперативная линия".

По всей видимости, речь идет не только об одноместных образцах, но и учебно-боевых версиях с двухместной кабиной, которые противник также отправлял на задания.

В настоящее время такие летательные аппараты используются как носители американских управляемых бомб JDAM-ER или французских AASM-250 Hammer.

"Двадцать седьмые" ВСУ уничтожались российскими комплексами противовоздушной обороны С-400, "Бук-М3", а также истребителями Су-30СМ2 и Су-35, использовавшими ракеты Р-37. Например, так произошло в феврале текущего года, когда полет вражеского истребителя был прерван на дистанции 130 километров.

Во понедельник на этой неделе уничтожили еще один находившийся в воздухе Су-27. По одной из версий, в него попала все та же Р-37, а по другой - запущенная с борта БПЛА "Герань" Р-60.