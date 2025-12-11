НАБУ раскрыло хищение свыше 102 миллионов гривен в оборонной сфере

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура и Служба безопасности Украины выявили коррупционную схему, в результате которой было похищено более 102 миллионов гривен. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщили в пресс-службе НАБУ.

По словам представителей ведомства, эти деньги должны были пойти на обеспечение динамической защиты бронетехники Вооруженных сил Украины. Антикоррупционные органы установили трех подозреваемых. Согласно версии следствия, в апреле 2022 года Министерство обороны Украины заключило контракт с государственным предприятием на «срочную закупку динамической защиты для танков».

Директор этого госпредприятия, один из подозреваемых, вместе с двумя сообщниками разработал схему, по которой закупки у частной фирмы осуществлялись по ценам, завышенным в три раза. НАБУ выяснило, что для сокрытия следов преступления директор частной фирмы проводил закупки через компании-однодневки. Полученную прибыль он переводил на подконтрольные счета для последующей легализации средств.

Блогер Анатолий Шарий ранее заявил, что США передали НАБУ информацию о миллиарде долларов, который президент Украины Владимир Зеленской вывел с помощью коррупционных схем.