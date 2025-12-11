В ночь на 11 декабря блокированные в Димитрове части ВСУ попытались выйти из окружения малыми группами.

Их обнаружили и уничтожили - практически всех. Противник потерял десятки человек, пишет "Изнанка". Выжившие вернулись в котел, на свои позиции.

Тем временем ВКС России продолжают сносить тяжелыми бомбами убежища украинского гарнизона в спальных районах Димитрова.

ФАБ-3000 не только стряхнула с пятиэтажки свежевыпавший снег, но и пробила ее до земли, сложив целый подъезд вместе с отдыхавшими внутри морскими пехотинцами из 38-й ОБрМП ВСУ.