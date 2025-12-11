Около сотни британских военных принимают участие в боевых действиях против России на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Сейчас уже вынуждены были признать факты прямого участия в войне против России британских военнослужащих, спецназовцев. (...) Заявлено, что не менее 100 британских подданных находятся в рядах воюющих против Российской Федерации», — сказал министр.

Ранее министерство обороны Великобритании обнародовало информацию о погибшем на Украине 28-летнем младшем капрале Джордже Хули. В ведомстве заявили, что инцидент произошел в то время, когда служивший в элитном парашютном полку десантник «наблюдал за испытаниями новой системы обороны украинских войск вдали от линии фронта».