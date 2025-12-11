Стало известно о связи США с масштабом ударов Украины по России

Условия, от которых зависят число и масштаб украинских атак по России, назвал в беседе со «Взглядом» военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что масштаб ударов Киева по объектам в РФ постоянно меняется, и для этого есть несколько причин.

«Во-первых, это объем накопленных противников дронов. Во-вторых, стоит учитывать количество поступившего вооружения из-за рубежа», — объяснил специалист.

Кроме того, важную роль играет и то, сколько Вооруженные силы Украины (ВСУ) успели собрать аппаратов из уже готовых комплектов. Погодные условия также могут влиять на силу и частоту ударов, но одним из важнейших значений в данном случае Кнутов назвал получение украинскими солдатами разведданных от США.

«ВСУ запускают более сотни дронов только тогда, когда обладают полнотой информации о значимых российских объектах и зонах, свободных от контроля ПВО», — подчеркнул специалист.

В ином случае Киев может использовать лишь несколько десятков летательных аппаратов по уже известным ему объектам, чтобы создать видимость постоянного давления на российские силы.