Очередная «крепость» ВСУ рухнула — военкоры заявили о взятии Северска, который был воротами в Краматорск. Как сообщает «Царьград», ВС РФ формируют новый ударный кулак на севере, а время главной битвы приближается.

Котел сжимается

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают уничтожать формирования ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный в Димитрове. Идет зачистка населенных пунктов Светлое и Гришино. Как отмечает военкор Евгений Поддубный, Киев все еще отрицает бедственное положение.

«Говорят, что "ВСУ не окружены, там просто проблемы с логистикой". Ну, хорошо, нас устраивает», — добавил он.

Противник утверждает, что сохраняет присутствие на северо-западных окраинах Димитрова и в районе Светлого, перемещаясь малыми группами по оставшейся в «серой зоне» части города. Украинский военкор Диана Буцко заявила, что приказа на выход гарнизон не получал — бойцы не менее двух недель находятся в котле без провизии, боекомплекта и ротации. Также противник фиксирует продвижение ВС РФ в Сухецком и прогнозирует в ближайшее время штурм непосредственно Доброполья.

Российские бойцы тем временем расширяют зону контроля в районе Белицкого между Родинским и Добропольем, а также восстановили контроль над Новым Шаховым — между Красноармейском и Димитровым. ВСУ экстренно готовят Дружковку к обороне — на случай отступления из Константиновки. Там ВС РФ с боями продвигаются из южной и юго-восточной части города к его центру.

Падение «крепости»

ВС РФ заняли большую часть одной из самых укрепленных «крепостей» ВСУ в Донбассе — Северска, а некоторые военкоры сообщают о полном контроле над городом. Гарнизон противника там снабжался напрямую из Славянска и Краматорска. Всего на прорыв обороны очередной «фортеции» украинских войск потребовалось три года — в итоге спустя три недели непосредственных штурмов почти весь город был освобожден.

«Вражеский гарнизон почти уничтожен, а большая часть города находится под контролем ВС России. Это значит, что ВСУ остались без основного узла обороны между Лиманом и Бахмутом», — заявил военкор Руслан Татаринов.

Он добавил, что дальше ВС РФ могут начать «сглаживать» фронт по линии Кривая Лука — Рай-Александровка — Миньковка. В дальнейшем этот участок фронта может стать перспективной опорой для наступления российских войск на Славянск и Краматорск.

На краснолиманском направлении, на участке западнее Среднего, российские подразделения расшили зону контроля и вытеснили противника с отдельных опорных точек. Продвижение носит поступательный характер и постепенно меняет конфигурацию линии боевого соприкосновения.

Также в ходе наступления ВС РФ продвинулись в сторону Коровьего Яра — выход на важные подступы позволяет создать угрозу следующим опорным пунктам ВСУ. Это создает условия для формирования давления на рубеже, прикрывая дальнейшие подходы к тылам противника.

В Дробышево подразделения российских войск закрепились в северной и северо-восточной части — бои остаются напряженными, но ВС РФ удерживают новые позиции благодаря плотной работе пехоты и дронов.

Напряженность в Купянске

На харьковском направлении в Вильче ВС РФ системно повышают давление: если раньше действия ограничивались эпизодическими выходами на окраины, то теперь бои уже в глубине поселка. В центре зона контроля расшилась примерно до 500 метров, а на юго-восточном направлении заметно постоянное присутствие российских штурмовиков.

В районе Лимана бойцы продвинулись до 700 метров в лесном массиве, размыкая украинские позиции и формируя условия дальнейшего охвата. Там работают маневренные группы, которые занимают важные проходы между лесополосами и лишают противника возможности стабилизировать линию.

В районе Мелового ВС РФ также активизировались — продвижение составило до 500 метров. Там каждое расширение подконтрольной территории серьезно сокращает возможности маневра противника, а рельеф и ограниченная инфраструктура позволяют и дальше давить на ВСУ.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев при этом заявил, что обстановка в Купянске осложняется, но остается управляемой. Ситуация переходит в фазу реальной угрозы, хоть пока и не критической. По его словам, основной проблемой стали трудности в снабжении подразделений после прорыва ВСУ к западному берегу Оскола — участок превратился в серую зону, где обе стороны работают небольшими группами и без постоянного контроля.

«Логистика вынуждена идти через точки, которые круглосуточно мониторятся и простреливаются украинскими БПЛА. По перехватам видно: украинцы поняли малочисленность наших на ряде участков и пытаются организовать оперативное окружение», — заявил Лебедев.

При этом сам факт быстрого входа в Купянск говорит о провале обороны ВСУ и нехватке личного состава, хотя сейчас туда подтянули подкрепления.

Новый ударный кулак

Как сообщалось ранее, ради насыщения наиболее критических участков фронта противник снимает подразделения с сумского и черниговского направлений. Благодаря этому бойцы группировки войск «Север» смогли пробить узлы обороны в Сумской области и двинуться вперед.

С Черниговской областью все еще интереснее. По словам генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Романенко, у границы в Брянской области сосредоточены четыре-пять бригад ВС РФ.

«Это структура наступления. Масса войск, техника, системные удары по энергетике Черниговщины в течение нескольких месяцев, — классический подготовительный этап, который Россия использовала и под Купянском, и под Авдеевкой», — заявил он.

Военные блогеры и военкоры отмечают, что такой же исход ждет Харьков: уничтожение переправы на плотине Печенежского водохранилища ликвидировало ключевой узел логистики противника. Также ВСУ потеряли переправы через Северский Донец в районе Старого Салтова и Рубежного. Объезд по дороге через Чугуев и Базалиевку также ликвидирован. Все это напоминает изоляцию целого района перед ключевым наступлением: о подготовке к нему украинские каналы сообщают не первый месяц, а их публикации становятся все истеричнее.