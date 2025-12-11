ВСУ оставляют позиции в Мирнограде

Блокированные в Мирнограде подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют позиции в восточной части города. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

По его информации, украинские военные «сосредотачиваются между н.п. Светлое и шахтой «Центральная»».

«Как минимум часть гарнизона с боями (и потерями) сумела через н.п. Светлое просочиться и прорывается к своим. Что заставило оставшийся в городе гарнизон резко сократить периметр обороны. (…) Приказа на оставления города пока нет», - пояснил он.

При этом блогер не исключил, что оставшиеся в Мирнограде подразделения ВСУ, «бросив раненых и тяжелое вооружение», могут попытаться пойти на прорыв в самое ближайшее время.

«Уже можно говорить о том, что подразделения противника в агонии и их участь предрешена. Причем, уже в оооооочень обозримом будущем», - констатировал он.

Ранее Подоляка рассказал, что бомбовые удары пробили «серьезные бреши в обороне» Вооруженных сил Украины в Мирнограде и российские военные зачистили часть города.