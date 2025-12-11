Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Лиман в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что освободить Лиман смогли подразделения группировки войск «Север».

В Харьковской области ВСУ РФ нанесли поражение подразделениям шести бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в Прилипке, Старице, Вильче и Волчанских хуторах Харьковской области.

Кроме того, российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Новая Сечь и Кучеровка Сумской области.

Согласно информации оборонного ведомства, потери украинской армии составили до 145-ти военнослужащих, автомобиль, радиолокационную станцию RADA израильского производства и склад боеприпасов.

2 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль город Волчанск в Харьковской области. По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». Также бойцы нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ у населенного пункта Вильча в Харьковской области.