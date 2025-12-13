Уровень подготовки мобилизованных в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается низким, на стрельбищах бойцам выдают по 13 патронов. Об этом рассказал бывший украинский военный с позывным Хантер в беседе с РИА Новости.

В данный момент Хантер служит в добровольческого батальона имени Максима Кривоноса.

«На полигоне нас выгоняли пять километров в одну сторону, и так два раза в день — утром и вечером. Чтобы пострелять по 13 патронов. Это смешно. Когда спрашивали, почему так мало, нам отвечали: попадете в зону боевых действий — там настреляетесь», — рассказал Хантер о подготовке в ВСУ.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины не дают сослуживцам сдаться в плен и расстреливают их.