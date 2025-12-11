«Надо бить»: в России пообещали жесткий ответ на атаку на танкеры

Российские военные могут нанести удар по местам сбора украинских дронов в ответ на атаку по танкерам в Черном море и у берегов Сенегала. Об этом «Аргументам и фактам» заявил бывший командующий Черноморским флотом, экс-депутат ГД, адмирал Владимир Комоедов.

2 декабря турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер подвергся атаке в Черном море. Безэкипажные катера также атаковали суда, направлявшиеся в Новороссийск. Накануне дронами в Черном море было атаковано судно Dashan. А у берегов Сенегала был поврежден танкер под флагом Панамы.

По словам адмирала Владимира Комоедова, необходимо нанести ответный удар по местам управления украинскими дронами.

«Надо увеличить глубину поражения - бить по дронам, где они собираются, откуда транспортируются и спускаются на воду», – пояснил Комоедов.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара выразила Киеву и Москве свое беспокойство по поводу атак на танкеры в Черном море, подчеркнув риск расширения географии конфликта.