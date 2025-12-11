Откуда ВСУ взяли сотни дронов для налета на Россию

ВСУ уже накопили определенный запас беспилотников, производство которых может быть сосредоточено под землей. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, объясняя, откуда украинская армия смогла получить сотни дронов для попытки атаковать российские регионы минувшей ночью.

Дандыкин отметил, что БПЛА Киеву продолжают поставлять западные страны, в том числе «коалиция желающих». При этом и на самой Украине есть до сих пор работающие производства дронов, поскольку «страна достаточно большая, чтобы все спрятать».

«Тем более БПЛА — не истребитель, не бомбардировщик, они намного дешевле, их просто собрать. Значит, ВСУ уже накопили их определенный запас. Предположу, что многие производства разместили под землей. Не просто так Россия применяет "Кинжал", который создан, в том числе, для уничтожения заглубленных объектов», — заявил Дандыкин.

Ранее Минобороны РФ заявило, что с 23:00 мск 10 декабря до 7:00 мск 11 декабря дежурные средства ПВО сбили 287 беспилотников. Больше всего украинских дронов ликвидировали над Брянской областью — 118. По 40 сбили в Калужской области и Московском регионе.