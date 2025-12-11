Бойцам ВС РФ удалось занять еще один район в Константиновке

Российские войска сумели взять под контроль район Старая Сантуриновка в Константиновки и получили возможность форсировать реку.

Об этом рассказал в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«Оперативные сведения приходят из Константиновки: там наши войска взяли под контроль район Старая Сантуриновка в месте, где находится излучина реки Кривой Торец», - написал он.

Военкор отметил, что теперь основной целю российских военных стало форсирование реки для выхода на улицу Мирошниченко на западе города.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил о том, что у ВС РФ есть «тактические успехи» южнее Константиновки, однако основные бои идут севернее, в районе Веролюбовки. По его словам, российские бойцы практически закончили зачистку села, а организованное сопротивление Вооруженных сил Украины там сломлено.