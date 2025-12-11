Стало известно, какими дронами ВСУ собирались ударить по Москве

SHOT: ВСУ пытались атаковать Москву дальнобойными беспилотниками типа "Лютый"
Вооруженные силы Украины пытались атаковать Москву самыми дальнобойными дронами типа «Лютый».
Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
«Всего на подлете к Москве сбит 31 украинский БПЛА. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет. Жители Раменского, Домодедово и Истры сообщали о взрывах в небе. Предварительно, столицу атаковали БПЛА типа «Лютый», — сказано в посте.
До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО уничтожили более 30 беспилотников на подлете к Москве.
В России предположили, откуда устроен налет украинских БПЛА на Москву
Налеты БПЛА на столицу начались накануне в 23:41. На этом фоне в столичном аэропорту Шереметьево из соображений безопасности ограничили полеты с 23:51 10 декабря.
Аналогичные меры действуют во Внуково и Домодедово. Десятки самолетов выбились из графика, а перенаправленные из Москвы рейсы принимает Пулково.